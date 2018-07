Singapuris korraldati 12. novembril 1978. aastal kohtumine, mille mõju maailma edasisele käekäigule on tagantjärele raske alahinnata. Sel ajal juba legendaarne Singapuri peaminister Lee Kuan Yew ja Hiina värske liider Deng Xiaoping polnud teineteist varem näinud. Deng teadis hästi, mida Lee oli suutnud Aasia pisiriigiga korda saata. Singapuri edu, kus Lee oli põiminud autokraatliku juhtimise idamaiste väärtuste ja turumajandusega, ahvatlesid Dengi. Veidi üle kuu hiljem andis Deng avapaugu Hiina avanemisele ja reformipoliitikale.

«Ei saa teeselda, et Hiina on lihtsalt üks järjekordne suur mängija. Hiina on suurim mängija inimkonna ajaloos.» Need sõnad ütles Aasia nüüdisaegse valitsemismudeli arhitekt Lee juba 1993. aastal, kui paljudele oli Hiina pidurdamatu esiletõus alles mõistetamatu.