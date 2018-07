Samamoodi on lennujaamadega – need on kõikjal maailmas ühesugused ja toimivad ka paikades, kus muidu, nagu me siin Euroopa nurgas elades kindlalt teame, elavad ainult kirjaoskamatud inimsööjad, karud, tiigrid ja tapjasääsed. Kuidas nad suudavad päevast päeva ilma eksimata korraldada midagi nii keerulist ja nii täpsust nõudvat, nagu 300 Euroopa puhkajaga hiigellennukite maandumise ja õhkutõusmise balleti? Ma ei ole vandenõuteooriate uskuja, aga mulle tundub, et mõne asja maailmas on korraldanud mingi planeeti valitsev salakomitee, et meil kõigil oleks mõnusam ja turvalisem olla.