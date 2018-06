On alanud taas suvi ja veespordi hooaeg. Suvised palavad ilmad otse sunnivad otsima kehakarastust vees. Paraku takistab aga ujumise mitteoskamine või puudulik ujumisoskus suplemisrõõmude nautimist. Ujuda oskajate protsent on meil veel väga madal, eriti maal.

Ujumine on kõrgeima bioloogise väärtusega spordiharusid, toimudes vahetus kokkupuutes õhu, päikese ja veega, kusjuures tegevusse on rakendatud peaaegu eranditult kogu organism ja lihased. Nii avaldab ujumine tugevalt soodustavat ja arendavat mõju südamele, vereringele, hingamiselunditele, seedimisele, aine­vahetusele, ergukavale ja motoorsele aparaadile. Ujumisel on ka kõrge hügieeniline väärtus, puhastades nahka tolmust ja higist. Eriti tuleb aga alla kriipsutada ujumise psühholoogilist mõju: rõõmunaudingu tekkimist ja hingelist värskendumist. Peale suplemist peab tundma täielikku heaolu, head söögiisu ja und.