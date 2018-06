«Valesti» valinud vanaviisi jätkajate tõenäoline karistus on vähemalt osast riigi toetusest maakondlikule ühistranspordile ilma jäämine. Kes pääseb bussi vahetult kukrut kergendamata, sel ei tasu teenuse arendamist väga loota. See on ju tasuta. Sama vitsaga saavad riigilt ka need, kes on nõus bussiga sõitmiseks pileti ostma.