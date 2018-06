Eestis on sellest nädalast üks kohalikule kapitalile kuuluv suur ettevõte vähem. Leedu kaubanduskontsern Vilniaus prekyba teatas, et ostab Eesti ehitusmaterjalide müügiketi Bauhof.

Kontserni suuromanik on Baltikumi rikkaim inimene ja ainuke miljardär Nerijus Numavičius. Nagu suurmeeste puhul sageli, pole ka tema renomee laitmatu. Leedu võimud on tema kontori läbi otsinud. Ta on vaielnud kohtus äripartneritega, kes süüdistavad teda ebaseaduslikult aktsiate omandamises. Numavičiuse grupi tuntuim bränd on tõenäoliselt poekett Maxima. Kas Bauhofist tehakse nüüd Maxima, küsisid pärast tehingut mõned kohalikud irvhambad.