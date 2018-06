Saksamaa jalgpallikoondis kaotas MM-finaalturniiri alagrupis nii Mehhikole kui ka Lõuna-Koreale ega pääsenud 16 parema sekka. Kuigi nad on juba kolmas järjestikune alagruppi toppama jäänud tiitlikaitsja (selge viide seaduspärale), oli tegu siiski tohutu üllatusega, sest, noh, Saksamaaga ei juhtu sellised asjad. Saksamaa on võimas, kindel ja stabiilne. Ei tõrgu, vaid teeb korraliku tulemuse alati ära. Kuidas siis nüüd sedasi?

Igatahes teatas ka Saksamaa jalgpalliliidu president Reinhard Grindel kohe pärast Lõuna-Korealt saadud kaotust, et ei näe mingit põhjust enne MMi Löwiga 2022. aastani pikendatud lepingu katkestamiseks. Matemaatiliselt seda põhjust polegi. Tundelis-mõtteline tasand on aga teine tera.

Koondisetreener on nimelt üpris eriline tõug, sest rahvusmeeskondade mängude jaoks on jalgpallikalendris ette nähtud ainult viis kuue-seitsmepäevalist akent aastas. Igasse aknasse mahub kaks võistlusmängu, lõviosa ülejäänud ajast kulub taastavatele trennidele ja reisimisele. Peatreeneril puudub võimalus meeskonda rutiinse tööga drillida.

Just usk valitud tee õigsusesse on koondisejalgpallis kõige võimsam jõud. Maailmameistriks ei tule tehniliselt parim või taktikaliselt nupukaim meeskond, vaid see, kelle vaim ei murdu.

Löw on terve oma ametiaja jooksul olnud meisterfilosoof, kellel on olnud varnast võtta ammendav vastus igale küsimusele ja probleemile. Kogu Saksamaa on uskunud Löwi ja seda, et meeskond on õigel teel.