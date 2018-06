Karl Vaino tutvub värske ajalehega. FOTO: Erakogu

Juunis 1988 oli ka Eestis võimalus, et Moskva režiim astub rahva vastu relva jõuga, kirjutab Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor Rein Ruutsoo ning kirjeldab lähemalt intriige kompartei tipus.

Kolmkümmend aastat tagasi, 16. juunil 1988 sai teoks midagi tol ajal uskumatuna tunduvat. Moskva satraabi Karl Vaino asemel kerkis Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) juhiks Vaino Väljas. Kuigi praegu kipub laulva revolutsiooni võit meenuma kui enesestmõistetav, justkui ajaloo loomulik käik, oli nendel päevadel ka Eestis võimalus, et Moskva režiim astub rahva vastu relva jõuga.

Ligi kümme aastat Eestit terroriseerinud (see on asjakohane sõna!) Karl Vaino kukutamise loomulikkuse muljet lisab tõik, et perestroikast hoolimata oli parteis toimuv veel riiklik saladus. Lõhesid võimu tipus varjati hoolega. Igasugust avalikku märki, et rahva arvamust arvestataks, peeti võimule surmavalt ohtlikuks. Nii see aga ju oligi!

Kogu Nõukogude impeeriumis sai võim alguse kahest sambast: saladus ja hirm. 1988. aasta laulev revolutsioon oli hirmust vabanemise algus. Uskumatu, aga mõnigi loomeliitude pleenumi (1.–2.04.1988) osaline valmistus lossist väljudes selleks, et teda ootavad KGB vangiautod.

Vaino vastasrind EKPs läks pealetungile

Aprilli algul toimunud loomeliitude pleenum ja Rahvarinde esiletõus ei jätnud EKP siseopositsioonile kahtlust, et Vaino hirmuvalitsemise hind on EKP kiirenev allakäik. 5. aprillil Pravdas ilmutatud Aleksandr Jakovlevi vastulöök Nina Andrejeva «sõjakuulutusele» võttis ka Eesti neostalinistidelt lootuse peale jääda. NLKP Keskkomitee büroos algas vähemalt kuu-kaks kestnud Andrejeva kirjatöö kaassepitsejate liistule tõmbamine: afääri taga seisnud Jegor Ligatšovi kaasosalised sunniti Mihhail Gorbatšovile ja perestroikale truudust vanduma. Septembris tõrjuti Ligatšov ja ta kaaslased tagaplaanile või saadeti pensionile.

Gorbatšovi tiiva vastupealetung julgustas ka Vaino-vastast opositsiooni EKP tipus. Bruno Sauli meenutuste järgi algasid mõttevahetused Vaino asendamisest Vaino Väljasega juba 1987. aasta suvel. Indrek Toome andmeil küpses Vainost vabanemise tööplaan alles 1988. aasta kevadel: «Bürool toimus arupidamisi rajooni- ja linnakomiteede sekretäridega. Nemad ütlesid bürool kitsamas ringis välja, et Vainol tuleks loobuda ja ära minna. Aga ta vaatas süüdimatute silmadega otsa: ei lähe kuskile.» Siis küpses plaan, mida hakkasid ellu viima Enn-Arno Sillari ja Ain Soidla, kes mõlemad olid NLKP aparaadis töötanud – neil olid tutvused, et pääseda ligi võimu tippudele Moskvas.

Vaino oli muidugi kindel, et tema saatuse võtmed on Moskvas. 1988. aasta aprilli keskel (12.–19. aprill) Kremlis toimunud vabariikide ja oblastikomiteede sekretäride nõupidamise kasutas ta ära enda esitlemiseks tulise perestroika toetajana ja Gorbatšovile mee moka peale määrimiseks. Vähem pugejalik polnud tiraad: «Kriitika meie [EKP KK] büroo aadressil on õiglane. Rahvusküsimusega tegelemisel on meil tõesti mahajäämus.» Mõni väide olnuks teretulnud tema ettekandes loomeliitude pleenumil (kui ta oleks julgenud osaleda): «Eesti on ainukene vabariik, kus põhirahvusest elanike arv on väiksem, kui oli enne sõda. 1949. a polnud kollektiviseerimiseks vajadust. Kõik tehti nõukogude 30ndate aastate eeskujude järgi. Selle tulemusena saadeti Siberisse 80 000 inimest: naisi, lapsi, vanureid.» Eestis põõsasse pugenud Vaino jättis Moskvas perestroikalastele suurepärase mulje.

Moskva saboteerib

EKP siseopositsiooni tahtmine mängida Vaino Moskvas üle põrkas viimase silmakirjaliku osavuse tõttu takistustele. Keskkomitee büroos kujunev Vaino vastasleer oli olnud väike ja ebalev. Kõige söakamalt oli suud pruukinud põllumajandussekretär Artur-Bernhard Upsi. Bruno Sauli mäletamist mööda oli Vainol igasuguse kriitika vastu raudkindel vastus: «Ma olen NSV Liidu Keskkomitee poolt siia suunatud ja mind võivad vabastada ainult nemad, mitte teie.» Isegi kui Vainol ka polnud Moskvas tugevat isiklikku seljatagust, teadis ta hästi, et seal ei tunnistata oma vigu. Pealegi oli Gorbatšov ise 1987. aastal oma visiidi järel Eestisse jõudnud järeldusele, et Vaino on tubli perestroikalane.

Indrek Toome meenutuste järgi saadeti Sillari kohe Moskvasse selgitma, et «müüt demokratiseerijast, mis on kujunenud Gorbatšovil, Ligatšovil ja teistel, ei pea paika». Uue parteijuhi kandidaadiks jäi Vaino Väljas. Kaaluti ka Toome kandidatuuri, kuid Väljase eelis oli, et talle ei langenud formaalseltki Vaino meeskonda kuulumise vari.

Sillaril õnnestus lõpuks kohtuda Jegor Ligatšoviga, kes oli kaadriküsimustes NLKP KK üks võtmetegelastest. Ligatšov ise olevat võtnud kõneks ka Toome, Sillari enda ja koguni Siim Kallase kandidatuuri. Kuid vastuse andmisel asemel valis Moskva vaikimise – ilmselt lootes konflikti vaibumisele. Sündmuste käik kinnitab, et Gorbatšov eelistas kaebused kalevi alla panna.

Ka Ligatšovi leeri huvides oli Vaino mahavõtmine vähemalt edasi lükata. Vaino oli õigustanud stalinistide lootusi. 30. mail EKP büroo istungil tegi ta veidigi demokraatia järele lõhnavad valikud tühjaks. Moskvasse lähetati peamiselt need, keda Vaino tahtis. Parteialgorganisatsioonide juhid olid šokis. Vaino oli demonstratiivselt eiranud perestroika vaimu ja sisuliselt sooritanud midagi poliitilise enesetapu taolist.

Silmapiiril on avalik kokkupõrge

Rahvarindesse koondunud valmistusid 17. juuniks. EKP koridorides ringlesid kuuldused, et meeleavalduse eeskavva on võetud ka partei peamaja ees Vaino topise põletamine. See idee ei kuulunud kindlasti Rahvarinde Algatuskeskusele. Savisaarel polnud soovi olukorda teravdada või anda vähematki ettekäänet «korra taastamiseks» jõuga. Kuid rahvaliikumine oli avatud eri suundumustele ja pealegi sobis topisejutu võimendamine neile, kes soovisid Moskvat veenda, et eestlastel on tõsi taga.

Tallinna parteijuhil Sillaril polnud võimalik Rahvarinde üritust sulustada – seda korraldati NLKP 19. konverentsi saadikutega kohtumise sildi all. Läheneva poliitilise katastroofi eelaimuses ja hirmus võimalike provokatsionide ees hakkas Saul juuni algul Moskvat survestama, et Vaino küsimuses kiirustataks. 9. juunil Moskvasse rutanud Sillari meenutuste järgi tuli tingimata näidata, et kõik EKP büroo liikmed olid Vaino asjus ühel meelel. Avalikke lõhesid parteis püüdis Moskva vältida.

Sillari oli suutnud veenda ka büroo kõige kaalukamaid liikmeid, sisuliselt Moskva otseseid käepikendusi, KGB pealikut Karl Kortelainenit ja EKP II sekretäri Georgi Aljošinit, et Vaino kohene asendamine Väljasega on vältimatu. Ka neil oli Vaino toetamisest juba rohkem kaotada kui võita. Näib, et hirm massirahutuste ees hakkas EKP tipus saama üldiseks. Mäsu ei tõotanud kellelegi head. Süüdlaste leidmises ja karistamises olid Moskval väljakujunenud praktikad.

Kaadrite eest vastutatav kõrgeim Moskva parteiametnik Ligatšov kohtles Sillarit ikka veel väga tõrjuvalt. Alles pikad selgitused, et Vaino võimule jäämine ähvardab traagiliste tagajärgedega, sh rahutustega, sundisid Ligatšovi Gorbatšovile helistama. Moskvas ei juletud midagi ilma Gorbatšovita otustada. Paradoksaalselt oli Armeenias taasvallandunud kokkupõrkeil kaalukas roll selles, et Ligatšov võttis Sillari argumente ja hirme tõsiselt.

Kuna Sillari lähetuse Moskvasse kiitis heaks Aljošin, oli Vaino tema käigu eesmärkidest väga teadlik. Sillari abipalve ja Sauli telefonivestluse järel NSVLi peaministri Rõžkoviga lähetati 10. juunil Tallinna NLKP KK orgosakonna asejuhid Hartšenko ja Trofimov. See oli signaal, et Vaino mihklipäev on tõesti käes. Vestlustes Moskvast saabunutega tõstatati ka võimalus, et Toomest võiks saada uus esimene sekretär. Nende vastuargument kõlas üsna avameelselt: «Toome on liiga suur natsionalist, et olla partei eesotsas.»

Kuid Vainol oli veel üks vastukäik, mida Saul iseloomustab kui Jazovi fiaskot. Saul on meenutanud, et 14. juuni hommikul just pärast seda, kui ta oli saanud peaminister Rõžkovilt telefonitsi kinnituse, et NLKP KK büroo on soovitanud valida Väljase EKP etteotsa, helistas talle Keila-Joalt valitsuse puhkebaasist NLKP KK Poliitbüroo liige, NSV Liidu kaitseminister Dmitri Jazov. Kui Saul Karl Vaino ja Karl Kortelaineni juuresolekul Jazoviga kohtus, ei teadnud Jazov Sauli sõnul midagi sellest, et samal ajal toimus NLKP Poliitbüroo istung, kus otsustati Vaino mahavõtmine.

Saul kirjeldab: «Huvi keskpunktis on tal sündmused Eestis ja meile vajalik abi temalt. Meie sündmustest on tal Vaino ja Kortelaineni arusaamade kohaselt pilt olemas: natsionalistlikud väljaastumised. Esitan oma nägemuse ja lükkan tagasi igasuguse abipakkumise.»

Saul naaseb korduvalt mõtte juurde, et Vaino-Jazovi kavandatul oli hoopis avaram taust: «Et sekkuda meie laulvasse revolutsiooni, võis Eestisse olla planeeritud verine eksperiment, mis kandus hiljem üle Bakuusse, Tbilisisse, Vilniusse ja Riiga.» Ka Vaino Väljas jagab arvamust, et Eestis kavandati aktsioone, mille eesmärk oli režiimi lagunemise peatamine Baltimaades ja impeeriumis tervikuna. Sillari ja Sauli arvates ei tulnud vandenõu algatus mitte Vainolt, vaid sõjaväeluurelt GRU-lt alarmeerivat infot saanud Jazovilt. Sillari sedastusel ei tahtnud Vaino viimase minutini mingisse mahavõtmisse uskuda.