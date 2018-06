Jelena Skulskaja FOTO: Tairo Lutter/Postimees

Huumor ei pea esile kutsuma ainult arutu naerulaginat, vaid võib muuta inimest ka kannatlikumaks ja paremaks, kirjutab literaat Jelena Skulskaja.

On niisuguseid erakordselt tähtsaid, inimkonnale äärmiselt hinnalisi nähtusi, milles otsustavalt puudub huumor. Näiteks ei ole ühtegi naljakat rida leida piiblis, üldse on usk tõsine asi, kirgastav-valulik, ja isegi rõõmuhetki katab selles hämar nukruseloor. Prohvetid nalja ei heida, vaid kõmistavad ähvardusi, kutsuvad üles ja valgustavad. Proovige vaid millegi püha üle nalja heita – oi-oi, mis siis küll saab!

Poliitika on samuti tõsine asi, vajab keskendumist, lakkamatult tuleb häält tõsta, et see omavahelistes kokkupõrgetes ja õiglasemast õiglasemas võitluses kuuldavale tuleks. Seal ei ole samuti ruumi naljale.

Ent isegi matustel, kus samuti naerda ei tohiks, juhtub seda vahel ikka: tuleb meelde mõni naljakas ja lõbus juhtum lahkunu elust, tuleb meelde, et ta polnud kõigest vaene Yorick, vaid ka narr (asjata kisub Hamleti nägu selles kohas krimpsu, kannatust!).

Minu arvates kujutab naeru­tabu rikkumine endast meie praegusel ajastul suurima mehisuse ja vapruse väljendust. Seepärast on mulle nii meeltmööda lavastus «Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad», mille esietendus oli just äsja Linnateatri hoovis.

Luban endale siin väikese kõrvalepõike. Seda esietendust oleks võinud pidada ka Eduard Bornhöhe ühe köitvama ajaloolise romaani esmaekraniseeringu viiekümnenda aastapäeva tähistuseks (kõigest üks aasta jääb ümmargusest tähtpäevast vajaka) – toda filmi nimetati «Viimseks reliikviaks» ja see tõusis Nõukogude Liidus tohutuks hitiks, millele jagus ligemale viis miljonit vaatajat. Filmist pärit laul «Põgene, vaba laps!» kujunes omamoodi ajastu sümboliks, kajastades unistust vabadusest.

Laulutekstid lõi Paul-Eerik Rummo, stsenaariumi pani kirja Arvo Valton, kunstnikuna vormistas filmi Rein Raamat. Mul on kahju, et ei näinud neid Linnateatris esietendusel. Muide, kõrvalepõike kõrvalepõikena, Rein Raamatu äsjasel kaunil maalinäitusel ei olnud väljas mitte ainult peened, portreteeritava peamisi ja tähtsamaid tunnuseid vaimustavalt tabavad portreed, mis kujutasid väljapaistvaid kultuuritegelasi eesotsas Arvo Pärdiga, vaid ka ja just eriti pildid, mis omal ajal lõid «Viimse reliikvia» unustamatu õhustiku.

Uue lavastuse looja Diana Leesalu on teinud Bornhöhe romantilisest, lüürilisest, ajaloolisest seiklusromaanist lõbusa, koomilise narri­mängu, milles on võtnud endale vabaduse ironiseerida (küll väga heasüdamlikult, ilma igasuguse vihata) kõigi meie maa valulike teemade üle, mis kutsuvad saalis esile vabastavaid naerupahvakuid.

- Venelased tulevad Tallinna peale, nad võtsid juba Lasnamäe ära!

- Mina olen vene vürst! Aga minu soontes voolab ka eesti veri, nii et ma olen eesti talupoeg.

- Ma olen sakslane… Aga ma olen ka – eesti talupoeg!

- Kumb on parem: olla sakslaste võimu all või olla venelaste võimu all?

Tegevus käib viissada aastat tagasi, Liivi sõja ajal, ning sajandite koorma all ägavad repliigid, samuti kogu etenduse elav, tihedalt inimesi täis ruum otse sunnib meid tunnetama rahvusliku vastasseisu täielikku naeruväärsust. Inimene armub ja liigub armastuse järele ja poole, küsimata selle juures, millisest hõimust on tema väljavalitu. Kus on olemas armastus, kaotab vaenlane hirmuäratavad jooned, võtab hoopis koomilise kuju, ja teadagi, mis on naljakas, ei ole enam hirmus. Isegi keskne lüüriline paar – Gabriel Priit Piusi ja Agnes Sandra Uusbergi esituses – lubab endale koomuskit, rääkimata siis teistest tegelastest, kes on tobedad ja naljakad – ning elu on imeilus!

Õrnad suhted vaesusega

Üks salapärasemaid ilmingud kirjandusmaailmas on proosaluuletused: need ei ole veel päris värsid, kus kõike määrab rütm, tung rea rõhulise finaali poole (isegi kui see rida ei lõpe riimuva sõnaga), silpide halastamatu samm; aga see ei ole enam ka proosa, milles pole midagi tähtsamat mõttest, karakteritest, süžeest, stiilist, eksaktsest sõnavalikust (luule teeskleb, nagu valiks sõnad juhuslikult), kus sammu ei määra kindlaks mitte silp, vaid vähemalt fraas, sageli aga terviklik pilt, suur vaade, pikamaajooksja hingamine.

Sõnaga, luuletus proosas on omamoodi mütoloogiline olend, kentaur või ehk mino­taurus, keda kihutab labürindis taga autori kujutlusvõime, mis püüab edasi anda põgusat hetketunnet, vältides ühtaegu nii poeesia kui ka proosa seaduspärasid.

Proosaluuletuse põhilised tingimused on lüürilisus, filosoofilisus ja too möödapääsmatu nukrus, mis sunnib meid sügavalt ohkama, lausa nutma, isegi kui me ei oska ega suuda (nagu muusikagi puhul) selle nukruse põhjusi kuidagi seletada.

Igor Kotjuhi suurepärane teos «Loomulikult eriline lugu» («Естественно особенный случай»), mis ilmus ühel ajal vene ja eesti keeles (Aare Pilve väga heas tõlkes), hämmastas mind eelkõige sellega, et ses leidub lüürilisi miniatuure, mis rikuvad isegi selle niigi iseäraliku kõigi žanrite reeglite rikkuja – proosaluule – reegleid. Kotjuhil esineb naljakaid miniatuure, mille muudab eriti naljakaks asjaolu, et ta heidab nalja dramaatiliste situatsioonide üle, millesse tema kangelane satub:

õrnad suhted vaesusega, sageli on nad tuttavad neile, kellel on

rikas siseilm ja raske materiaalne olukord, kes püüab temast

mitte mõelda, kuid ei saa teda eirata (nagu naabreid), kes saab

pisikest abiraha ja ostab selle eest lastele kommi, kes läheb

kohtamisele ja tööle sama kleidiga, kes on harjunud tegema

head nägu halva mängu juures. vaesus vormib sellist inimest,

tehes ta natuke näitlejaks ja natuke molluskiks, eriliseks ja

arulagedaks.

Näitleja ja molluski ühtepanek, teisisõnu maksimaalse avatuse ja vallaoleku, avalikkusejanu, valmisoleku inimeste juuresolekul endalt rõivad seljast rebida ja kui vaja, nahkki maha kiskuda, ühendamine maksimaalse suletuse ja kinnioleku, põhimõttelise laepealse-põrandaaluse üksioleku, sõnade kuuldavale toomise oskuse kaotanud häälepaeltega, see on mitte kellegagi sarnaneva inimese hämmastav kujund, ent teatavasti seda, kes ei ole kellegagi sarnane, nimetavad inimesed ikka ja alati totakaks – nii nad enda ja talendi vahele piiri tõmbavadki. Siin on, ma usun, et lugejategi arvates, naljakad juba nii poeet kui ka need, kes teda hinnata võtavad…

Aga koletis meeldib mulle rohkem

Üks lasteaiadirektor rääkis mulle hiljaaegu, et tänapäeva lapsed ei rõõmusta enam sugugi positiivsete kangelaste üle. Nad vaatavad ükskõikselt Punamütsikest, kui see mööda rada vanaema poole tõttab, aga elavnevad kohe, kui tegevusse astub hunt. Lapsed kilkavad elavalt, kui too tüdrukult sihtkoha välja meelitab, kui hunt vanaema ära sööb, kui ta tüdruku järele keelt nilpsab, ja ka siis, kui jahimehed hundi tapavad.

Täiesti usutav, et lapsed tunnevad täiskasvanutest teravamalt meie ajastu tooni ja vaimu: me ootame sünge rahuloluga maailma sündmuste kulu kõige mustema stsenaariumi täitumist.

Minu tähelepanekuid mööda on kõigi väljaannete loetavuse tipus erilise küünilisuse ja julmusega korda saadetud kuriteod, katastroofid, plahvatused, avariid ja poliitilised vastasseisud.

Ma ei kutsu üles arutule naerulagistamisele, mis ikka puhkeb, kui näitlejal laval püksid maha kukuvad või kui keegi banaanikoorel libiseb ja otseti maha räntsatab. Ma olen huumori poolt, mis muudab inimesi kannatlikumaks ja paremaks. Kõik tahavad olla prokurörid, kohtunikud, süüdistajad, aga kui palju parem on tunda seda seni vähestele osaks langenud magusat rahutunnet, mille kingib oskus andestada.

Suvi, päike, imelised etendused ja vapustavad raamatud – mis võiks olla veel parem aeg!