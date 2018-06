«Nüüd naaseme sinna, kus me olime varem – mõõduka islami juurde, mis on avatud kõigile uskudele, kultuuridele ja rahvastele,» ütles Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman sel kevadel, tutvustades uut riigi loodeosasse rajatavat megalinna NEOM. Vestluse juht hakkas kuuldu peale õhku ahmima ja otsivalt ringi vaatama, proovides veenduda, et tõlk pole siinkohal millegagi puusse pannud – jutt oli ju ikkagi Saudi Araabiast.