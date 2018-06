Julgeolekudebatt peab tõesti olema avaram protsendijutust, kirjutab Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort ja ütleb, et panustada tuleb (sise)julgeoleku silmadele-kõrvadele, luua kriiside tarbeks ühtsed laovarud ning kasvatada sisejulgeoleku abikäsi-reserviste, luues selleks tegeliku alternatiivteenistuse.

* Konflikti ei võida ja kriisi ei seljata see, kes teeb keerukama ja täpsema süsteemi, vaid see, kes suudab operatiivselt ja ammendavalt reageerida.

* Äärmiselt oluline on investeerida kaitsepolitseiametisse ja luuresse. Riigijuhtide jaoks pildi hoidmine on kiiretes kriisides üha olulisem ning vastastikune usaldus töötasandiga lausa elulise tähtsusega.

* Erinevalt kaitseväest ei ole teistes valdkondades kriiside tarbeks piisavaid laovarusid loodud. Seni kuni haiglad deklareerivad meditsiinivaruna üldiselt igapäevast laovaru, ei ole me tegelikult valmis ühekski kriisiks. Praegu vastutab iga asutus oma valdkonna eest. See ei ole meile edu toonud. Oleks mõistlik anda kõikide varude kogumine ning jaotamine ülesandeks ühele asutusele.