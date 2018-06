Poolraskekaalu matš tartlase Hennochi ja soomlase Laukasmäe vahel põhjustas suure skandaali. Siin Hennoch oli selges ülekaalus, kuid sellele vaatamata eestlasest kohtunik Tihaste andis oma hääle soomlasele. See täiesti põhjendamatu teguviis kutsus esile protestitormi, mis ei lakanud ka järgnevate matšide ajal. Publiku protest oli sedavõrd tugev, et järgmiste matšide tulemuste kuulutamine osutus täiesti võimatuks ja vaevalt ühelgi poksivõistlusel varemalt publik on avaldanud nii energiliselt oma meelepaha.

On märkida, et nimetatud kohtunik Tihaste on ka varemalt teinud erapoolikuid otsuseid ja vigu ja setõttu tuleks nõuda, et Raskejõustikuliit võtaks sellelt mehelt lõplikult tegutsemisloa, vastasel korral ei või olla kindel skandaalide tekkimisele poksivõistlustel tulevikus.