Pole päris kindel, kuid arvestades internetikogukondade pide­vat inimmõistuse piiride kompamist, arvan, et selfisid jaanilõkke kohal ikkagi vorbiti. Sest pole hullu midagi, kui Galaxy sulas jaanilõkkes känkraks või püksitagumik kõrbes.

Kuuludes tahes või tahtmata nutistunud maailma, osalesin omaalgatuslikus nutifonide uurimistöös. Käisin viimasel nädalal paljudel Euroopa lennuväljadel ja tegin kokku üheksa lennusõitu – nii et lennujaamades veedetud kasutut aega sai surnuks lüüa. Söandan jagada uuringu tulemusi.

Heathrow’ lennujaama restoranis sattusin ühte lauda noormehega, kes kühveldas taldrikult meeleheitlikult toitu suhu, kord kahvliga tabades paremat põske, siis vasakut, silmad naelutatud nutifoni ekraanile, seda nimetissõrmega libistades. Aeg-ajalt jäi kahvel otsapidi suhu seisma, et toksida OK või Yes. Uurides lähemalt, selgus: pilt kivil seisvast tütarlapsest, teisel põõsast piiluvast kassist, kolmandal hulk rahvast, vist jalkafänne.