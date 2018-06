Möödunud nädalal avaldatud linna siseauditist paljastusid jaburad detailid sellest, kuidas Tallinna spordiväljakutel on vohanud aastaid jõle korruptsioon, ilma et keegi midagigi ette võtaks.

Tallinna linnajuhtide kõlberüüste elanike vastu on juba norm, mille peale enam suurt kulmugi kergitada ei viitsi. Sellise ebanormaalsuse normaliseerumine kinnitab kehtiva korra katastrofaalsust ja loob ise korruptsioonipimedust. Korruptsiooniga leppimine on aga pikk samm Ida-Euroopa perifeeria stereotüüpi, kaugele-kaugele ihaldatud põhjamaisest mainest ja mõttemallist.

Me ei tea, kas Rein Ilvese juhitud Tallinna spordi- ja noorsooametis süüdimatult omadega äri ajamine, kahel toolil istumine või elementaarsena näivast üle sõitmine jäi tõesti kõigile märkamatuks või keegi lihtsalt ei tahtnud midagi näha, kuulda ega rääkida.

Sellepärast on oluline aeg-ajalt selgitada, miks miski pole normaalne. Korruptsioonist läbi imbunud võimu meelevallas on lihtne unustada, et tegelikult ei peaks asjad nii olema. Linna sisekontroll ei peaks avastama ametnike omakasu viis aastat hiljem ajakirjanduses ilmunud lugude peale, vaid suutma seda ennetada.