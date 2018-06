Üleeile sai J.Teemandil võetud mõtlemisaeg vastuseandmiseks riigikogu esimehele täis ja üleeile kell ½ 3 teatas riigivanema kandidaat J.Teemant riigikogu esimehele, et tema võtab vastu ettepaneku valitsuse kujundamiseks.

Sotsialistide 14 punkti. Mis puutub sotsialistide rühma osavõtusse valitsusest, siis on sotsialistide rühm oma viimasel koosolekul seadnud üles oma nõudmised ja fikseerinud need 14 punktis.

Sotsialistid ise leiavad, et ülesseatud nõudmised on teostatavad ja kui teistele need nõudmised vastuvõetavaks ei osutu, siis tuleb sotsialistidel paratamatult valitsusest eemale jääda.