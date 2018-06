Nüüd, 31 aastat hiljem, purskab Tartumaal elav Tabivere elanik ajakirjanikule, et viidagu see puidurafineerimistehas parem Ida-Virumaale, peaasi, et tema õue alla ei tulda. Nõnda on see paljude asjadega: tuulikud, raudteed, maanteed, sillad, tehased… Keegi ei taha neid enda juurde, kuigi nende vajadusest saadakse isegi aru.