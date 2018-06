«Põlvili langeme su ette, et paluda abi» – umbes selliste sõnadega pöörduvad üha sagedamini Venemaa elanikud Vladimir Putini poole – ja mitte ainult sõnadega, vaid laskuvad ka kaamerate ees põlvili, hoiavad plakateid käes ja anuvad abi. Seda riigis, mis oma enesenägemuse kohaselt alles tõuseb põlvilt. See on nii karjuv vastuolu, et paneb lähemalt uurima, milles asi.