Seehoferit võib süüdistada, et ta mõtleb sügisestele valimistele kodusel Baieri liidumaal. Ent kui arvestada, et sel nädalal tsiteeritud küsitluse järgi leiab 90 protsenti sakslastest, et sisserännet tuleb piirata, peab tunnistama, et ta räägib sellest, mille pärast rahvas muretseb.