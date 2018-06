Üleeile sai avalikuks järjekordne ports Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca dokumente, mille seast leiab üht-teist, mis puudutab Eesti ettevõtjate tegevust varifirmadega. Selgus, et Mark Bermanile, kelle perekond on laevatehase BLRT suuromanik, kuulus kaks meretagust ettevõtet, mille varidirektorite teenust osteti Mossack Fonsecalt.

Bermanitele ei ole oma äri varjamine uus asi. Ka BLRT osaluse jäljed hägustuvad Maltal, kus registreeritud ettevõttel pole pealtnäha seost ühegi Bermaniga. Kui Postimees Mark Bermanilt varifirmade kohta küsis, teatas ta, et see ettevõte ei kuulu temale. Mis sest, et dokumentide hulgas on ka käsitsi kirjutatud ja allkirjastatud tunnistus, kus ta tunnistab end Poynton Investmenti lõplikuks kasusaajaks.