Koostööd treener Nelis-Naukasega kutsuvad haapsallased isekeskis ühtseks löögirusikaks. Vaenlasi on palju ning vahel tuleb ütlemist ette ka isekeskis, ent Lehis kinnitab, et süsteem «piits ja präänik» toimib. Isegi siis, kui hing paelaga kaelas ripub.

Ent närviliseks alles hakkas minema. Ja mitte ainult rajal, vaid eelkõige selle kõrval. See on ka loogiline olukorras, kus Eestis on viis-kuus maailmatasemel naisvehklejat, ent koondisekohti kõigest neli (olümpiamängude individuaalvõistlusel veel vähem, kolm).

Närvesööva draama juures on imekspandav, et Lehis pole muutunud. Ta on ikka malbe ja kaalutlev ning oskab hetke nautida.

Närvesööva draama juures on imekspandav, et Lehis pole muutunud. Ta on ikka malbe ja kaalutlev ning oskab hetke nautida. Kui lähebki närvi, heidab vehklemissaalis pilgu pojakesele… ning rahu on tagasi.