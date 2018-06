Eerik-Niiles Kross FOTO: Peeter Langovits

Palju on väidetud, justkui oleks kõigil erakondadel võimalik EKREga kokku leppida ja nad valitsusse võtta. Kui EKRE arvab, et Eestil ei peaks Euroopaga «tulevikus ühist teed olema», ei ole nendega valitsusesse võimalik minna. Vähemalt mitte Reformierakonnal, kirjutab riigikogu liige Eerik-Niiles Kross (Reformierakond).

* Eesti ei pea Euroopast mitte ära jooksma, vaid ennast seal mõistlikul, empaatilisel ja rahulikul moel kehtestama. Muidugi ei saa me hüüda, et võtame aga rohkem põgenikke. Aga veel vähem saame silmad ja piirid kinni panna ja loota, et jääme alles.

* EKRE on öelnud, et ei toeta liberaalset demokraatiat. Osaliselt on tegemist hämaga lootuses, et «liberaalne poliitika» ja «liberaalne demokraatia» aetakse omavahel segamini. Tegelikult tugineb veel kestev lääne vabade riikide areaal liberaalse demokraatia printsiibile. Seda printsiipi toetavad ka Euroopa konservatiivid. Selle vastand pole mitte demokraatia või «konservatiivne demokraatia», vaid autokraatia.