Umbes iga neljas õllepudel ja viinapits, mis võidupühal ja jaanipäeval välja valatakse, pärineb Lätist. Kas seda on palju või vähe, küsib kolumnist Andrus Karnau.

Kui mõni aasta tagasi rongiga Peterburis käisin, ei saanud ma esimese hooga aru, miks pärast Narva jõest ülesõitu mu reisikaaslastel korraga hirmus janu tekkis. Seletus on imelihtne: nagu vedur üle piiri vuras, kukkus restoranvagunis alkoholi hind. Nii et piirikaubandus pole Eestile kunagi võõras olnud. Seni oleme nautinud selle magusamaid vilju, kui peamiselt soomlased on tuhandete liitrite kaupa Eestis alkoholi tarvitanud ja kaasa ostnud.