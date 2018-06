Reformierakondlased Kaja Kallas ja Eerik-Niiles Kross on oma ründavate sõnavõttudega Keskerakonda juhtiva peaminister Jüri Ratase suunas ületanud hea maitse piiri, kirjutab peaministri büroo juhataja Tanel Kiik.

Eesti välispoliitikas on aastakümneid suudetud hoida erakondade- ja päevapoliitikaülest konsensust, mis lähtub Eesti Vabariigi kui terviku pikaajalistest huvidest. Seda vähemalt seni.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase ning juhatuse liikme Eerik-Niiles Krossi isiklikud rünnakud peaministri ja välisministeeriumi aadressil näitavad kahjuks, et need ajad on mööda saamas.