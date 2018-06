Riik on võtnud kuulda tuhandete inimeste ja kohtute häält – elatiste süsteemi muutmiseks on tehtud esimene samm. Selle eest tuleb riiki kiita, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Katrin Orav.

See tähendab, et süsteemi muutmise tulemusel ei hakata tulevikus ühe vitsaga lööma kõrgepalgalist inseneri ja miinimumpalka teenivat vanemat. Lapsele elatise määramisel hakatakse võtma arvesse seda, milline on lapsevanem, kui palju on lapsi ja millised on nende rahalised vajadused.