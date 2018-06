«Saksa sõjavägede eduka pääletungimise mõjul läänefrondil lööb kahtlema isegi üks väike ringkond eestlasi, kes siin teravat võitlust Saksamaa poolehoidmise vastu ja Eesti iseseisva vabariigi kasuks peab, ja kallab oma poliitika üle järele mõtlema. Peterburis ilmunud «Eesti Päevaleht» ei väsi ära ikka jälle iseseisvat «Eestit» eestlastele silmi ette seadmast ja teenib Eestimaa tuleviku kirjeldamisega täielist tähelepanemist ära. Et Eesti rahvas üksi liig nõrk on suurriikide vastu võideldes ja ilma võõra abita iseseisvaks Eestiks ei või saada, see on selle kangete rahvuslaste ringkonnale juba ammugi selgeks saanud. Kelle pool peab siis see abi tulema? Kas Venemaalt? Selle kohta kirjutab tähendavalt leht: