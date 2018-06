Üritasin toeks olla omadele, kes pidid välja astuma oma tavaelu mugavustsoonist. Nad pidid jooksu pealt õppima ürituse korraldamist, meediaga suhtlemist, paberimajandust jne. Selle aja jooksul magasid ja sõid nad vähe ning kaootiliselt. Kus kohast võeti see jõud vastu pidada?

Eriti hämmastav on võime kasvatada oma selga paks nahk ja olla üle solvavatest kommentaaridest, mida Eesti inimesel on paraku komme iga teema alla anonüümselt jätta. Üritad ju mitte välja teha, kuid haiget teeb see ikka. Isegi mulle, kes ma erapooletult kõrvalt vaatasin.