Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees

Kui teie tänav on liiga pikalt remontimata, saab sellest lõpuks geto ja vaevalt see teie ärile kuigi soodne on. Iga vinguviiulit pole vaja kõlariga ühendada, kirjutab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf (Keskerakond).

Hakka või uskuma, et parim asi äritegevusele on tänav, kus iialgi remonti ei tehta. Nutulaul algab taas pihta, kuidas teederemont tapab äri. «Tee-ehitus ajab ettevõtjad nutma.» Äkki aitab, daamid ja härrad lehetoimetustes? Ma olen seda kuulnud lõputult. Ma olen näinud selle äravajumist korduvalt. Nutulaul saab otsa siis, kui me oleme ära teinud kõik, mille kohta öeldakse, et me ei peaks seda tegema või teeme seda täiesti valesti. Nüüd hakkab jälle peale.

Kas tuletame meelde? 2006 – «Tartu maantee ehitus halvab tänavaäärse äri». Kas tõesti soovite te minna tagasi aega, mil pealinna viis uuendamata Tartu maantee oma nigelate kõnniteede ja niru väljanägemisega? Või võtame 2013. aasta. «Tänava sulgemine vanalinnas kahjustab ettevõtjaid,» kirjutas Postimees. «Kellele ja milleks seda vaja on?» küsis keegi veinikaupmees Harju tänaval, restoranipidaja tahtis meid kohtusse kaevata. Täna pole Harju tänaval väga vigagi, või kuidas?

Sama kordus 2014. aastal Pärnu maanteega. «Pealinn ajab rohelist kiusu äride väljasuretamise hinnaga,» kurtis butiigipidajast proua.

Kriitika, kui teed; kriitika, kui ei tee

Nagu see lühiajalugu näitab, ei tasu vinguviiulite juttu tõsiselt võtta. Pigem on reegel, et õiendatakse, kui sa remonti ei tee ja õiendatakse, kui sa teed.

Nüüd on tekkinud veel terve rida arvajaid, kes osutavad, et tööd tuleks teha veel nendel ja teistel päevadel, et tuleks teha kõikides lõikudes, kus möödakäija jalutab ja nõnda edasi. Seda nad muidugi ei kirjutanud, et kui töömehed üritasidki nädalavahetusel tööd teha, hakkasid kohalikud elanikud, kes soovisid lõpuks rahu, neid munadega aknast loopima. Nii palju siis otsedemokraatiast.

Daamid ja härrad, kui te olete hambaarsti juures ja ta parajasti ei puuri, vaid pöörab teile selja, siis te ju ei hakka arvama, et ta logeleb niisama. Mine tea, äkki valmistab ta parajasti hoopis mingit segu, millest teile plommi teha. Ja ilmselt pole selle juures mõtet referendumit korraldada ja demokraatia pidupäeva pidada. Saab kiiremini hambad suhu.

Usaldage ehitajaid

Võin publikut rahustada. Usaldage ehitajaid. Tööd käivad vastavalt tähtaegadele. Kõik asjad, kui soovime neid korralikult ja püsivalt teha, võtavad aega. Teatud ebamugavused on senikaua paratamatud. Kui tahad teed remontida, tuleb liiklus seisma panna. Senikaua seisame ummikutes. Ma tean küll. Ma ise ka seisan neis. Kuid see on uuenemise paratamatu hind.

Ärge hakake arvama, et kui kusagil parajasti töö teie silma all ei käi, siis kõik kratsivad kõhtu. Iga tee-ehitus tähendab seda, et korda tuleb teha ka trassid. Ja antud juhul oli tänavat lahti kaevates pilt teistsugune kui vanadel kaartidel ning tuli teha uued plaanid, tellida uued torud. Uue asfaldi panemine ei nõua palju aega, trassid aga küll ja paratamatult tuleb ette ka hetki, mil midagi laiemale publikule nähtavat ei toimu. Kuid ei maksa sellest valesid järeldusi teha.