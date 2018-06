Haldusreform oli riigi halduskorralduses suur samm edasi. Paraku on endiselt üleval mitu olulist probleemi – näiteks universaalsete teenuste ebaühtlane pakkumine. Kui enne reformi oli Eestis 213 kohaliku poliitika kujundajat, siis pärast haldusreformi on neid 79. Jätkuvalt on õhus küsimus, kuivõrd mõistlik on rakendada 79 meeskonda üle vabariigi lahendama sama ülesannet, kui see peab andma kõigile elanikele ühesuguse tulemuse? Sellele küsimusele vastamisel peame silmas pidama ka subsidiaarsus- ehk lähimuspõhimõtet – teeme asju inimesele nii lähedal kui võimalik.