Tartust. Laupäeva õhtul esines Köningsbergi Prussia Samlandi jalgpallimeeskond Tartus, kusjuures sakslastele vastaseks oli n.n. «Tartu koondus», kuigi see koosnes 10 «Olümpia» mängijast ja paarist varumehest teistest seltsidest. Mäng lõppes 4:1 Prussia Samlandi kasuks. Seekordset Tartu jalgpallimeeste esinemist vaadates peab konstateerima jalgpallitaseme tugevat allakäiku. Mängu lõpupoolel tekkis tihti mulje, nagu eksleks peatu kari mehi väljakul, kobades teed umbropsu palli järele, mis muidugi läks oma teed ja tahtmist mööda, kuni sakslased talle andisid oma tahte järele suuna. Meeskonna koostamisel ei olnud nähtavasti hoolitud sellest, et meeskond saab nõrk või tugev, peaasi, et oleks mängus oma mehed.