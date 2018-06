Konstaabel küsis teed ühte metsatallu. Peremees hakkas lõpuks taipama, et sedapuhku pole politseimehel ikka tõesti temaga midagi tegemist ja muutus väga lahkeks. Tee selge, oli konstaabel juba minekut tegemas, kuid pöördus veel väravast peremehe poole, et see temale veidi juua annaks. Lahke peremees haaras toast veetoobi. Samal silmapilgul, kui vanamees ulatas veenõu politseisaksale, jooksis uksele perepoeg ja nähes, et konstaabel jooginõud parajasti suu juurde ulatab, karjatas: «Vanamees, kurat! Hull oled või?»