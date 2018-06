Ott Järvela FOTO: Tairo Lutter

Rootslane, ameeriklane, Peruu särki kandev inglane ja eestlane läksid baari. No tegelikult oli kolmest esimesena mainitust koosnev trio seal juba ees, kui siinkirjutaja sisenes pärast Argentina-Islandi kohtumist Spartaki staadioni lähistel paiknevasse asutusse, eesmärgiga vaadata telekast äsja alanud Taani-Peruu jalgpallimängu. Poolteist järgnenud tundi võtsid suurepäraselt kokku jalgpalli MMi olemuse ja mõtte.

Muidugi on tähtis, kes võidab ja kes kaotab. Ning miks? Samuti see, kes mängib halvasti ja kes hästi. Ja kas kohtunikud on tasemel või põruvad? Ning kas ja kuidas võistluste võõrustaja suurturniiri enda muudes huvides ära kasutab või ei kasuta? Aga MMi tegelik sisu on ikkagi inimeste vaheline suhtlemine, väitsid mulle rootslane Björn, inglane Richard ja ameeriklane Corey.

Jalgpalli MMi teeb imeliseks võimalus kohata eri kultuure ja põnevaid inimesi, kes on sama kireobjekti nautimise nimel kokku sõitnud igast maailma otsast.

See kolmik sai tuttavaks ja sõpradeks 2014. aasta MMil Brasiilias, kui nad täiesti juhuslikult öömaja otsides koopereerusid. «Elame küll maailma eri otstes, aga jäime suhtlema. Käime teineteisel külaski, aga põhiline on ikka jalgpalli suurturniirid. Ootasin MMi just põhjusel, et saan taas koos Richardi ja Corey’ga seikleme hakata!» rääkis koolis kehalise kasvatuse õpetajana töötav Björn.

MMi muudab imeliseks võimalus kohata eri kultuure ja põnevaid inimesi, sõnab Björn. Tema semu Richard – Peruu särki kandev Sunderlandist pärit ja sealset klubi toetav inglane, kes elab Los Angelses, aga on ka Pariisis majaomanik – toob näitena, et enne Argentina-Islandi mängu said nad tolles samas baaris juhuslikult kokku Saksamaa fännidega.

Kui ilmnes, et Björn, Corey ja Richard tahaksid väga mängule minna, aga neil pole piletit, andsid sakslased enda pääsmed pikemalt mõtlemata neile. «Sakslased ütlesid, et neile on sellest mängust üsna ükskõik, sest tahavad hoopis järgmisel päeval Saksamaad vaadata. Aga lisasid, et teil, poisid, vist pole ükskõik, minge ja vaadake! See ongi MM!»

Seega tuleb tõdeda, et ühelt poolt on jalgpalli MM-finaalturniir maailma populaarseim spordivõistlus, aga teisalt kultuuride sulatusahi, kuhu on sama kireobjekti nautimise nimel kokku sõitnud sõltlased igast maailma otsast.

Ning kui spordivõistlusest saavad maksimumkaifi kätte vaid ühe osaleja toetajad, sest 15. juulil antakse Moskvas Lužniki staadionil välja ainult üks maailmameistritiitel, siis tollest teisest, MMi sotsiaalsest poolest saavad inspiratsiooni ammutada kõik soovijad hoolimata sellest, kas nende kodumaa MMil üldse osalebki.