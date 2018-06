Eesmärk näib ju olevat õilis – aidata neid lapsi, kelle sotsiaalne olukord on kehv ning kellel hiljem on koolis õpiraskused. Kuid näib, et see eesmärk lähtub pisut vildakatest lähtekohtadest. Kahtlemata on olemas lapsed, kes ei käi lasteaias seetõttu, et nende vanemad on kuidagi suutmatud ning laps on olukorra ohver. Kuid teisalt on meelevaldne laiendada seda lähtekohta kõigile. Lapse lasteaias mittekäimisele on terve hulk normaalseid põhjusi – ema on kodune; lapsel on hoidjaks vanaema/vanaisa või lapsehoidja; laps ei taha lasteaias käia. Viimane põhjus ei ole märk lapse asotsiaalsusest, vaid sellest, et inimesed on erinevad. Kõigile ei pea lasteaias meeldima. See ei tähenda, et need lapsed hilisemas elus hakkama ei saa. Vastupidi, on terve hulk introvertse loomuga inimesi, kes ei ole lasteaias käinud ja kelle elu on (olnud) igati edukas.