Praegused kahekümnesed võivad ehk kord sellist pilti näha – muidugi, kui meil on riigina õnne, kui ajalugu ei kordu või kui me liigse allaandmisega kõike käest ei mängi. Põhiline, mis takistab meid selle stsenaariumi täitumist, on sügavalt sisse juurdunud ohvri roll. Võib vist isegi öelda, et Eesti tänased hädad ongi «ohvri» hädad.