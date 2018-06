Kruusimäe sõnas möödunud neljapäeval pressiteate kaudu, et on tekkinud kurioosne olukord, kus Euroopa Parlamendis on võimalik teha tööd eesti keeles, kuid kodukoha toidupoes eesti keelega toime tulla ei ole võimalik. «Sisuliselt on tegemist Eesti kodanike põhiõiguste rikkumisega, sest Eesti põhiseadus sätestab paragrahvi kuue alusel üheselt – Eesti riigikeel on eesti keel.»

«Käesoleva seaduseelnõu eesmärk ongi parandada ja tõhustada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid positiivselt, panustamaks enam töötajate eesti keele õppesse. Käesolev eelnõu võimaldab keeleinspektsioonil tulemuslikumalt teostada järelevalvet keeleseaduse täitmise üle,» lisas Kruusimäe.