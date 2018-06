Tallinn 30.04.2018 Perearst Karmen Joller oma kabinetis Kivimäe Perearstikeskuses. Doctor Karmen Joller at her practice. FOTO:SANDER ILVEST, EESTI MEEDIA

Tiitliga Aasta Arst 2017 pärjatud perearst Karen Joller kirjutab oma Facebooki lehel, et on viimane aeg üle vaadata 1998. aastast pärinev määrus, mis käsitleb ravimisarnaseid preparaate, mille alla kuuluvad ka homöopaatilised «ravimid».

Minu tänu homöopaatide koolitajale Elery Tammemägile hea ettepaneku eest. On tõesti viimane aeg üle vaadata 1998. aastast pärinev määrus, mis käsitleb ravimisarnaseid preparaate, mille alla kuuluvad ka homöopaatilised «ravimid». Loodan siiralt, et Ravimiamet suhtub sellesse teemasse täie tõsidusega,» seisis postituses.

Ma ei pannud oma õele kätt ette, vaid käisin temaga igal pool kaasas. Kuni olin veendunud, et tegemist ei ole kahjuliku praktikaga, ei püüdnudki ma teda ümber veenda - on oluline, et inimene tunneks, et ta on enda jaoks tõepoolest kõike teinud.