Kuu aega tagasi, vahetult enne võrkpallurite koondisesuve algust, kinnitasid meeskonna treenerid: Renee Teppan on diagonaalründaja positsioonil Oliver Venno lõpuks üle mänginud ja kuulub juba esimestest mängudest algkoosseisu.

On väga tõenäoline, et uueks hooajaks Poola superklubi Belchatowi põhimeheks palgatud Teppan kannab 200. koondisemängu täitumisel juba kaptenipaela, sest tema autoriteetne hoiak ja otsekohesus on selleks head eeldused. Karl Rinaldo