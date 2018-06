Eesti sportmängude puhuks Tallinnas avatud esimene eesti spordinäitus pakub nii mõndagi huvitavat meie spordiliikumise mineviku ja tänapäeva kohta. Näituse korraldajad on võtnud oma ülesannet tõsiselt ja on püüdnud välja panekutega anda ülevaatliku pildi.

Väljapanekute poolest on näitus väga rikkalik ja huvipakkuv, võttes oma alla Tallinna tütarlaste kommertsgümnaasiumi ruumidest kümmekond tuba. Alumisel korral üks tuba mahutab eneses Eesti Spordi Keskliidu väljapanekuid. Siin on peale maavõistlustel saadud auhindade, milliseid on koondatult vaadata päris ilus, huvitavateks väljapanekuteks mitmesugused tabelid meie spordiliikumise arengu ja praeguse seisukorra kohta.