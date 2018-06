Väitlejate ühe poole hinnangul, mida esindab ka Rein Raud, on sotsiaalsed konstruktsioonid oma olemuselt sarnased moega – need on kokkuleppelised ja pidevas muutumises olevad ettekujutused maailma ja selles leiduvate füüsikaliste, ühiskondlike ja kultuuriliste nähtuste kohta. Nagu moodki, on sotsiaalsed konstruktsioonid inimlooming, mistõttu pole objektiivset, inimese tahtest sõltumatut põhjust, miks nad on just sellised, aga mitte teistsugused.