Eestlased on suviti arvama hakanud. Kui Kristi Liiva 2013. aasta suvises raadiointervjuus mulle Eesti esimese arvamusfestivali eel rääkis milline fenomen on see Rootsis, jäin ikkagi mõneti skeptiliseks. Et arvamus, sõna, rockfestivalilik atmosfäär ja rahvas tuleb? Aga tuli. Umbes 2000 sel esimesel aastal. Ning edasi üha rohkem.