Tänavuse aasta moeröögatus mobiilimaailmas on karmid enesepiirangud. Mais näitas Google oma uude Androidi sisse ehitatud enesekontrollivõimalusi, mis aitavad hoolitseda selle eest, et sa telefonisõltuvuse kätte täiesti hulluks ei läheks, ja nüüd juuni alguses tegi sama Apple.

Sügisel ilmuvas Android P versioonis on nii, et sa võid teatud äppidele telefonis seada ajapiirangud, näiteks et ei kasuta Instagrami rohkem kui tunni päevas. Kui see aeg täis saab, siis muutub äpi ikoon telefonis mustvalgeks ja äpi kasutamine on edaspidi päris korralikult raskendatud.