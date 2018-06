Kui minult küsitakse, mis on Eesti tee, siis vastan, see on tark Eesti – targad, õnnelikud ja jõukad inimesed. Terved pered, tark majandus, nutikad lahendused ja arukas valitsemine. Iga samm, mille riik astub, peab olema kantud küsimusest – kas see viib meid targema, rahuolevama ja jõukama Eesti suunas või mitte.

Vaadates praeguse valitsuse tegevust tundub, et vägisi tahetakse Eestit pöörata tagasi minevikku. Nõukogude ajal toimus häbita riigi tagant varastamine ja petmine, see oli omamoodi vaikne protestimärk valitseva korra suhtes. Inimesed ei tundnud, et see on meie riik. Kui saime tagasi oma iseseisvuse, siis hakkasime silmade särades ehitama oma riiki, kõik muutus. Tundsime, et Eesti on meie enda oma ja igaüks on selle peremees.