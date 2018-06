Ka bürokraatial on omadus aeg-ajalt paljuneda (seda nii riigi- kui ka erasektoris). Kuid institutsioonide reformimisel peab olema selgelt kindlaks määratud põhjus ja eesmärk. Punktist A punkti B jõudmine nõuab hoolikat navigeerimist, et koos pesuveega last välja ei visataks. Veel enam, pideva ja valimatu kriitika ning sagedaste muutustega kaasneb oht murendada institutsioonide töövõimet, nende mainet ja lõpuks ka ühiskonna usku nende vajalikkusse. See võib kaasa tuua juba tõsisemaid tagajärgi, mis vääriksid eraldi käsitlemist. Seetõttu ongi raske aru saada Indrek Neivelti mõtteavaldusest Eesti Panga «efektiivsusest» (Indrek Neivelt, «Kes peaks Eesti Panga ebaefektiivsuse kinni maksma», Pealinn 6.06).