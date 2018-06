Mille jaoks on Vladimir Putinil ridamisi pööraselt kalleid spordivõistlusi tarvis, arutleb Olev Remsu ja kirjeldab potjomkinlust ehk pakazuhhat, mille veidrat näidet ta hiljaaegu Siberi miljonilinnas Krasnojarskis oma silmaga nägi – aastaid pooliku ehitisena seisnud kõrghoone karkass on kalli klaasiga kaetud, et see külalistele näiks sellena, mis ta pole – maja, kus elatakse ja tegutsetakse.

Venemaa kõrgemad spordiametnikud tunnistasid WADA-le (Maailma antidopinguagentuur) saadetud kirjas, et riigi dopinguvastases võitluses manipuleeriti, ja kinnitasid süstemaatilist dopinguskeemi, vahendab AFP. Varem eitas Venemaa kõiki seoseid dopingutarvitamisega. WADA presidendi Craig Reedie sõnul on see dopinguvastases võitluses läbimurdeline sündmus. Viimastel aastatel on Venemaa end krooninud tõeliste suurte spordivõistluste pidajaks – taliolümpiamängud, suveuniversiaad, vormel 1 etapp, jäähoki tšempionaat jt. Ees seisavad need kõige igatsetumad ja prestiižsemad – jalgpalli maailmameistrivõistlused. Ikka ja jälle kerkib teemaks uute suveolümpiamängude korraldamine Venemaal. Paistab, et sedapuhku tõuseb pretendidiks Vladimir Putini erilise hoole all olev Peterburi, presidendi kunagine kodulinn. Võib-olla selle eesmärgi nimel ongi tal tarvis olla presidendiametis nõnda kaua?