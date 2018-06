Riigireformi lahendus ei peitu selles, kas riigikogus on 101 või 66 liiget, vaid põhimõttelises küsimuses, kes ja millistel motiividel kandideerivad riigikokku. Üks võimalik lahendus võiks olla parlamendi tööaja ümberkorraldamine nii, et seda saaks teha põhitöö kõrvalt, kirjutab liikumise Eesti 200 liige, ettevõtja Meelis Niinepuu.

Põhiseaduse paragrahvi 59 järgi kuulub seadusandlik võim riigikogule. Parlament peab olema poliitika kujundamise vereringe keskus, valitsuse järelevalvaja ja kogu poliitilise protsessi legitimeerija kvaliteetse avaliku debati kaudu. Asjaolule, et tegelikult ei ole see nii, on viidanud mitmed riigireformi teemal sõna võtnud eksperdid. Seadusandlik algatus istub paljuski ministeeriumide silotornides.