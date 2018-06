Euroopa ja USA suhted on viimaste nädalate jooksul liikunud tormakalt kuristiku suunas. Ühine ajalugu ja ühised väärtused on varem aidanud tülidest üle saada, aga paraku on nüüd hägustunud nende läänt koos hoidvate tugisammaste mõte, kirjutab Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.