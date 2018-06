Bueno Airesist, 12. juunil. Kolmapäeval kirjutati alla vaherahu protokollile Boliivia ja Paraguai vahel. Selle järel vaenulik tegevus Gran Chaco frondil pannakse seisma 48 tunni jooksul pärast protokolli allakirjutamist. Niisugune tähtpäev on antud selleks, et oleks võimalik informeerida kõiki frondi alasid vaherahu kokkuleppe allakirjutamisest, sest liin on 600 kilomeetrit pikk. Rahvusvaheline sõjaväe komisjon lendas nüüd Gran Chacosse.