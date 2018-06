Fakt on see, et hea taristu on oluline. Fakt on ka see, et demokraatia viljastavates tingimustes on selle rajamine keeruline. Olen mitu korda mõelnud, mispärast ei suutnud meie kommunistid 50 aasta jooksul Moskvast hankida raha, et kasvõi üks Eestile oluline maantee neljarajaliseks välja ehitada. Selle koha pealt olid Leedu kommunistid ikkagi geniaalsed, suutes Moskva rahaga välja ehitada kaks neljarajalist maanteed (Vilniuse-Klaipeda ja Vilniuse-Panevežyse maantee). Mõelda vaid, kui meil oleks Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu trass neljarajaliste teedena olemas. Kui palju oleksime vabas Eestis seeläbi elusid säästnud!