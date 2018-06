Armas eesti rahvas, ärge nüüd ehmatage. Teist ei saanud savisaarlased mitte seetõttu, et te jagaksite Edgar Savisaare maailmavaadet, moraali ja eetikat, vaid te kõik olete üheskoos koduvillase rukkilillemustrilise kaitsva vaiba all, mille nimeks on «süütuse presumptsioon», sest teid pole süüdi mõistetud (jah, mõni 1,3 miljonist siiski on), kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.