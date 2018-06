Vaated jagunevad kahte leeri. Ühed leiavad, et «ülekaalukas» on vajalik lisand. Kasutades Hanno Pevkuri sõnu tänases Vikerraadio saates «Uudis+», on ju see olnud seal ka kehtiva õiguse kohaselt juba aastaid ning isikuandmete katse seadus peakski kaitsma andmesubjekte. Täiesti nõus. Teist leeri iseloomustab näiteks Eesti Ajalehtede Liidu direktori Mart Raudsaare kolumn «Ootamatu hoop ajakirjandusele», milles «ülekaaluka» täiendi lisamine teenib kriitikanooli. Kehtiv seadus, üldmäärus ja ülekaalukas avalik huvi

Kehtiva seaduse sõnastus tõepoolest sisaldab sõnakasutust «ülekaalukas avalik huvi». Samas see ei ole argument, sest meie kehtivasse õiguskorda jõudis see 1995. aastast pärit direktiivi ülevõtmise kaudu. Direktiivi kohta teab iga jurist, et riigil on seaduse sõnastuse puhul paljuski vabad käed. Selline ei ole lugu aga määrusega, mille osas on riigi käed oluliselt seotud. Määrus nõuab otsesõnu ajakirjandusliku huvi laiendavat vaatlemist ning vastupidist väita oleks eksitav.

Võib väita, et kriteerium on olnud üleliigne juba kehtivas seaduses. Nimelt, ajakirjanduslik erand on õigustatud huvi kriteeriumi erikategooria. Euroopa Liidu kohus on Hispaaniast pärit kohtuasjas C-468/10 väljendanud oma kindlat seisukohta, et õigustatud huvi definitsioon välistab igasugused riigisisesed seadused, mis seavad õigustatud huvi olemasolu eelduseks lisatingimusi, mida direktiiv ei sisaldanud. Kuigi otsus tehti veel 1995. aasta direktiivi ajal, kehtib põhimõte tänini – tuleb kaaluda ettevõtte õigustatud huvi ning andmesubjekti põhiõigusi, kuid üks ei pea olema teisest mistahes põhjusel ülekaalukalt tähtsam. Riigi kohustuseks on leida tasakaal, mitte kehtestada lisakriteeriumeid «ülekaaluka avaliku huvi» näol. Seega on olnud ka meie juba aastaid kehtinud seaduse kriteeriumi «ülekaalukas» kohta põhjendatud küsida, kas see on õiguspärane. Põhiõigused on Euroopas võrdsed