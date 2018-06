Metsanduse arengukava algatamiseks aastateks 2021-2030 moodustatud töörühm, mis vaeb metsanduse probleeme nelja nurga alt: majanduse, ökoloogia, kultuuri ja sotsiaalvaldkonnas. Nüüdseks on eksperdid ja huvirühae esindajad juba kolm korda kokku saanud.

Pole üllatus, et esialgu räägivad probleemid üksteisele vastu. Samas näitab see ilmekalt, kui keeruliste valikute ees meie metsandus seisab. Näiteks on aruteludes välja toodud nii teadmatust selle ees, miks, kui palju ja kuidas peame metsi kaitsma, kui ka seda, kas, kuidas ja millistel alustel metsi üldse edaspidi kasutada saab.