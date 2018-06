Riiklik sund olgu viimane lahendus

Enne kui seame lastele ja lapsevanematele kohustuse, tuleb mõelda, miks on teatud osa lastest alusharidusest kõrvale jäänud. Me räägime tänapäeval väga palju sellest, et meie koolisüsteem peaks olema paindlik ja arvestama õpilaste eripäradega. Sama kehtib ka lasteaedade puhul. Kõigile lastele ei saagi sobida süsteem, kus on palju lapsi ja seetõttu paratamatult vähem õpetaja aega ja tähelepanu. Kui me laiendame hariduskohustuse juba koolieelikutele, siis paratamatult loome me sellega uusi raame, kuhu sisse peavad lapsed mahtuma. Igasuguste raamide ja piirangute kehtestamiseks on vaja bürokraatiat ja kontrolli. Selle kontrollimise, mõõtmise ja testimise käigus võib minna kaduma aga see kõige olulisem – laps ise.